На пожаре в Коврове спасли мужчину

18 Март 2020 2020-03-18T19:55:44+03:00

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18 марта в 11:42 произошел пожар в Коврове. Загорелась квартира по улице Набережная, 16а. На место тут же приехали спасатели.Горело на площади 10 квадратных метров.

- Пожарные забрались по трехколенной лестнице на третий этаж и при помощи спасательного устройства спасли на пожаре мужчину 1952 года рождения, который получил ожоги рук и лица. На пожаре эвакуировано 7 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.

Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU