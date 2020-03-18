На пожаре в Коврове спасли мужчину
Семь человек эвакуировали
фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области.
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18 марта в 11:42 произошел пожар в Коврове. Загорелась квартира по улице Набережная, 16а. На место тут же приехали спасатели.Горело на площади 10 квадратных метров.
- Пожарные забрались по трехколенной лестнице на третий этаж и при помощи спасательного устройства спасли на пожаре мужчину 1952 года рождения, который получил ожоги рук и лица. На пожаре эвакуировано 7 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.
Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU