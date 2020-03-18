2020-03-18T14:23:18+03:00
Звезды

Владимирские театры закрыли свои двери для зрителей

Показы спектаклей возобновятся в апреле
Виктория СУХОВА
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Владимирский областной театр драмы приостановил показ спектаклей с 18 марта по 12 апреля. Если вы покупали билеты в кассе театра, то в любое удобное время с 11 до 18.30 вы можете их сдать не позднее даты проведения спектакля.

Если билеты приобретались электронно, то и возврат возможен электронно. Билеты, приобретённые на апрель, просят сдавать, начиная с 1 апреля.

Владимирский театр кукол также отменил все спектакли и День кукольника, котоый должен был пройти в эту субботу, 21 марта. Сдать билеты можно по месту их приобретения. Конкретной даты, когда театр вновь откроет свои двери, не называют.

Однако в театре кукол заверили, что День кукольника все же пройдет в апреле, так как к его проведению все уже готово.

Также до 19 апреля закрылась Владимирская филармония, отменен моноспектакль Сергея Безрукова в Обласном дворце культуры и искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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