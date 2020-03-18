2020-03-18T11:47:33+03:00
Происшествия

45-летний ковровчанин склонил школьницу к интиму и получил условный срок

Девочке не было даже 16-ти
Валерия ПРОНИНА
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45-летнему жителю Коврова вынесли приговор за вступление в половую связь с девочкой, которой не исполнилось даже 16-ти лет.

По данным Следственного комитета по Владимирской области, в 2019 году мужчина начал встречаться с девочкой, дарить ей подарки и оплачивать маникюр. Позже он склонил ее к интиму.

Об этом вскоре узнали родители школьницы и обратились в полицию. Ковровский городской суд назначил мужчине 1 год лишения свободы условно.

КОНКРЕТНО

В 2019 году в производстве следственных органов СК России по Владимирской области находилось 57 уголовных дел данной категории. В случаях нарушения законных прав ребенка обращайтесь в полицию. Также в следственном управлении круглосуточно работает линия «Ребенок в опасности»: «123» , 8(4922) 47-29-25, 8-915-750-86-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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