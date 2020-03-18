2020-03-18T11:19:25+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском районе на месте пожара нашли тело мужчины

Предварительная причина возгорания в доме - непотушенная сигарета
Валерия ПРОНИНА
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17 марта в 22.04 в МЧС сообщили о пожаре в жилом доме, который находится в селе Красное Заречье Юрьев-Польского района. Из-за того, что дом был деревянным, огонь быстро распространился на гараж, две хозпостройки и кровлю соседнего дома.

Пожарные устранили огонь на площади 174 квадратных метра и не дали ему уничтожить второй дом. В пресс-службе МЧС сообщают: пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В доме жили мать и сын. Женщина смогла самостоятельно выбраться из дома через окно. К сожалению, на месте пожара было найдено тело мужчины 1969 года рождения.

К тушению привлекались 22 человека и 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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