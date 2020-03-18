2020-03-18T11:14:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимире начали закрываться библиотеки

Читателям предоставят удаленный доступ к литературе
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Во Владимире временно приостанавливают работу с читателями библиотеки. Это делается в связи с введением особого режима по коронавирусу, для предотвращения заражения. Первой о переходе на удаленный доступ к литературе объявила Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи. С 18 марта библиотека приостанавливает обслуживание читателей и проведение публичных мероприятий. Все читатели могут воспользоваться удаленным доступом к информационным ресурсам библиотеки через сайт detmobib.ru: ЭБС «ЛитРес», ЭБС «Университетская библиотека online».

Как получить доступ к книгам онлайн - можно узнать тут http://www.detmobib.ru/ebs, по телефону (4922) 333-700, по электронной почте info@detmobib.ru, pr@detmobib.ru. Также продолжает работать виртуальная справка, подробнее http://www.detmobib.ru/services/answers.

Неделя детской книги переносится на дни осенних школьных каникул. Этот шаг продиктован стремлением минимизировать вероятность распространения заболевания среди читателей библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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