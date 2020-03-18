Владимирские семьи с доходом ниже 23 тысяч рублей имеют право на ежемесячную выплату на второго ребенка

18 Март 2020 2020-03-18T11:06:08+03:00

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Во Владимирской области сейчас 1690 семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала. С 1 января 2020 года она положена всем семьям, имеющим право на материнский капитал, где второй ребенок родился после 1 января 2018 года, и где доход ниже двукратной величины прожиточного минимума на человека.

Соответственно, сейчас выплаты назначаются, если среднемесячный доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев не превысил 23492 рубля (2-кратная величина прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года). Размер выплаты из материнского капитала составляет 10780 рубля в месяц.

В этом году за выплатой обратилось уже 376 семей. Пдать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения второго ребенка любым удобным способом - лучше через электронные сервисы, в связи с коронавирусом, а также можно обратиться в МФЦ или Пенсионный фонд. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, если позднее – со дня подачи заявления. Сначала выплата устанавливается до достижения ребенком возраста одного года, затем можно подать новое заявление - сначала до достижения ребенком возраста двух лет, затем - до достижения им трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU