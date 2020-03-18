В Струнино в промзоне выращивали 3000 кустов конопли

18 Март 2020 2020-03-18T10:49:15+03:00

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В городе Струнино Александровского района совместный рейд полиции, региональной ФСБ и Росгвардии накрыл в промзоне настоящий рассадник криминала.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в корпусах предприятия в промзоне проживало большое количество граждан ближнего зарубежья, часть из которых находилась и работала в России нелегально. На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о фиктивной постановке на миграционный учет.

Также полиция нашла в той же промзоне в цехах здоровенную плантацию конопли. В помещениях были созданы условия для культивирования растений: поддерживался температурный режим, была организована система вентиляции и освещения. Всего в самодельных теплицах росло больше 3000 кустов.

Сотрудники наркоконтроля также изъяли несколько десятков свертков с сухой коноплей и марихуаной, готовой к употреблению общим весом в восемь с половиной килограммов. По факту хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU