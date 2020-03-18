2020-03-18T10:40:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В школах Владимирской области каникулы продлят до 12 апреля

Это сделано для предотвращения эпидемии коронавируса
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Во Владимирской области, как и по всей стране, школьные каникулы в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля. Распоряжение об этом подписал в среду, 18 марта, министр просвещения Сергей Кравцов. В ближайшие день-два соответствующие приказы придут в региональный и муниципальные органы управления образованием. После этого чиновникам и директорам школ предстоит разобраться, что, собственно, от них требуют, потому что пока что ясности нет. С одной стороны, объявлены каникулы, то есть время, свободное от учебы. С другой - министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в это же время должна быть организована поддержка дистанционного обучения школьников. В общем, будут дети учиться после окончания законных каникул, с 1 апреля, или нет - неизвестно.

Кроме того, уже точно переносятся сроки предварительной сдачи ЕГЭ на июнь и под вопросом - даты основного периода экзаменов. Если и их сдвинут, придется двигать вообще все - прием документов в вузы, зачисление и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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