2020-03-18T10:28:09+03:00
Происшествия

Сотрудница владимирского салона красоты на банкете избила полицейского

Дело передано в суд
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

29-летняя стажерка владимирской студии красоты 14 декабря вместе со своими коллегами гуляла на новогоднем корпоративе в одном из кафе Владимира. Что-то ей не понравилось - может, еда, может, поведение официантов, а возможно, просто выпила лишнего. В общем, женщина громко и матерно стала возмущаться и отказалась платить за банкет. Пришли администраторы кафе, попытались утихомирить разбушевавшуюся гостью, но стало только хуже. Пришлось нажать тревожную кнопку, по вызову приехала полиция.

Это еще больше разозлило женщину. Она набросилась на полицейского, стала бить его ногами и руками и нецензурно обзывать. Полицейские буянку задержали и завели на нее уголовное дело по двум статьям - ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

Дело передано в суд, а информация о происшествии - в органы опеки, так как женщина воспитывает малолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школах Владимирской области каникулы продлят до 12 апреля
Сотрудница владимирского салона красоты на банкете избила полицейского
Во Владимирской области мужчину могут лишить свободы на шесть лет за вывоз угля с предприятия
Историю купечества изучали играя
Во Владимирской области открываются изоляторы для карантина по коронавирусу
Руководство ВСМЗ приняло решение закрыть музей полностью
ВСМЗ не будет работать по праздникам и выходным из-за коронавируса
Владимирские кинотеатры пока работают, но могут и закрыться, если ситуация с коронавирусом станет хуже
На следующей неделе начнется строительство развязки улиц Чапаева и Сперанского
Владимирцев просят платить в автобусах безналом из-за коронавируса
266 миллионов рублей выделят на акушерский корпус в Коврове
Столетие Тонино Гуэрро
Ночью на улице Благонравова сгорел автомобиль
В Судогодском районе трое ребят украли трубы на чужой даче и хотели продать
В Юрьев-Польском неизвестный ограбил на улице пенсионерку
Весной мобильный офтальмологический комплекс дополнительно обследует 60 жителей трех районов Владимирской области
В Петушках задержан 22-летний житель с героином: возбуждено два уголовных дела
Владимирцев приглашают поучаствовать в фотопроекте "Взгляд Победы"