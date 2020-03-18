Сотрудница владимирского салона красоты на банкете избила полицейского

18 Март 2020 2020-03-18T10:28:09+03:00

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29-летняя стажерка владимирской студии красоты 14 декабря вместе со своими коллегами гуляла на новогоднем корпоративе в одном из кафе Владимира. Что-то ей не понравилось - может, еда, может, поведение официантов, а возможно, просто выпила лишнего. В общем, женщина громко и матерно стала возмущаться и отказалась платить за банкет. Пришли администраторы кафе, попытались утихомирить разбушевавшуюся гостью, но стало только хуже. Пришлось нажать тревожную кнопку, по вызову приехала полиция.

Это еще больше разозлило женщину. Она набросилась на полицейского, стала бить его ногами и руками и нецензурно обзывать. Полицейские буянку задержали и завели на нее уголовное дело по двум статьям - ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

Дело передано в суд, а информация о происшествии - в органы опеки, так как женщина воспитывает малолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU