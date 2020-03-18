Во Владимирской области мужчину могут лишить свободы на шесть лет за вывоз угля с предприятия
Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей
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В январе этого года руководитель одной из организаций украл уголь, складированный на территории погрузочно-разгрузочного пункта во Владимирской области. Он сказал, что вывезет груз на территорию своей организации, а сам вывез в другое место, чтобы после продать. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей, сообщает Владимирское ЛО МВД России на транспорте.
В отношении мужчину возбудили уголовное дело за присвоение или растрату. Его могут лишить свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU