Во Владимирской области открываются изоляторы для карантина по коронавирусу

17 Март 2020 2020-03-17T17:22:13+03:00

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По-научному это заведение называется "обсерватор" - специально приспособленное учреждение для изоляции и медицинского наблюдения людей, которые не больны, но должны быть помещены в карантин. В данном случае - из-за того, что приехали из стран и с территорий, где есть эпидемия коронавируса.

До сих пор такие "подозрительные", если они здоровы, отправлялись на домашний карантин. Всего во Владимирской области под наблюдением находится более 130 человек, которые не имеют симптомов коронавируса. Специальных мест, где их можно разместить, в регионе просто не было. Теперь есть.

Первый пункт обсервации в регионе на 15 мест открылся 17 марта на базе инфекционного корпуса Александровской районной больницы по адресу: г. Струнино, Больничный городок, 1. Второй пункт обсервации на 75 мест откроется 23 марта на базе санатория «Заклязьменский» по адресу: г.Владимир, Судогодское шоссе, 69.

Власти обещают, чтол в пунктах обсервации для граждан будет организовано комфортное пребывание с горячим питанием и соблюдением всех современных мер по изоляции и инфекционной безопасности. Туда будут помещать здоровых людей с положительным анализом на коронавирус на 14 календарных дней – столько длится инкубационный период при коронавирусе. Заболевшие будут лечиться в инфекционных отделениях больниц. На данный момент во Владимирской области в наличии 518 инфекционных коек, из них 304 детских, 230 коек в изолированных боксах, 241 реанимационная койка, из них 18 – для новорождённых. В случае обострения эпидситуации в медицинских учреждениях будут дополнительно развернуты 624 инфекционные койки.

ИСТОЧНИК KP.RU