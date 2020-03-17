Руководство ВСМЗ приняло решение закрыть музей полностью

17 Март 2020 2020-03-17T17:20:38+03:00

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Сегодня - 17 марта 2020 года - стало известно, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник отменяет групповые экскурсии. Без компании посетить экспозиции разрешалось, но в медицинской маске. Буквально несколько минут назад в музее-заповеднике сообщили, что музей закроют полностью.

- На основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации № 357 от 16.03.2020 г. Владимиро-Суздальский музей-заповедник с 18 марта 2020 года приостанавливает допуск посетителей на свои объекты до особого распоряжения учредителя, - говорится в сообщении пресс-службы ВСМЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU