ВСМЗ не будет работать по праздникам и выходным из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T16:24:11+03:00

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С 18 марта во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике отменят групповые экскурсии. Посетить музей без компании можно, но в медицинской маске, которую нужно приобрести заранее (удастся ли, ведь во владимирских аптеках масок нет совсем).

- В помещениях музея-заповедника на пространстве в 10 квадратных метров сможет находиться не более 3-х человек. Вводится полный запрет на посещение музея-заповедника иностранными гражданами. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщает пресс-служба ВСМЗ.

По праздникам и в выходные дни музей не будет работать вообще.

ИСТОЧНИК KP.RU