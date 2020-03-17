ВСМЗ не будет работать по праздникам и выходным из-за коронавируса
С 18 марта во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике отменят групповые экскурсии. Посетить музей без компании можно, но в медицинской маске, которую нужно приобрести заранее (удастся ли, ведь во владимирских аптеках масок нет совсем).
- В помещениях музея-заповедника на пространстве в 10 квадратных метров сможет находиться не более 3-х человек. Вводится полный запрет на посещение музея-заповедника иностранными гражданами. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщает пресс-служба ВСМЗ.
По праздникам и в выходные дни музей не будет работать вообще.
ИСТОЧНИК KP.RU