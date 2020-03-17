2020-03-17T15:44:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимирские кинотеатры пока работают, но могут и закрыться, если ситуация с коронавирусом станет хуже

При этом владимирцам обещают вернуть деньги, если сеансы отменят
Алексей СУХОВ
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На фоне коронавируса все больше мероприятий во Владимире переносится или вовсе отменяется. Причем речь идет уже не только о больших массовых уличных событиях, но и о спектаклях и концертах. А что же владимирские кинотеатры?

И в "Киномаксе-Буревестник", и в "Русь-кино" заявили, что пока им от руководства не поступало директив об отмене кинопоказов. Билеты на все сеансы продаются в прежнем формате, как в кассах так и через Интернет.

«При этом все может измениться уже к выходным. Если такое произойдет, то мы обязательно вернем всем купившим билеты деньги», сказали в кинотеатрах.

Напомним, что во многих странах мира кинотеатры уже перестали работать, чтобы люди не скапливались в одном месте. А многие студии перенесли громкие премьеры на более позднее время. Например, в ближайшее время не выйдут такие громкие премьеры, как "Мулан" и последний фильм об агенте 007.

ИСТОЧНИК KP.RU

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