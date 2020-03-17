На следующей неделе начнется строительство развязки улиц Чапаева и Сперанского

17 Март 2020 2020-03-17T15:37:29+03:00

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23 марта начнутся работы по соединению улиц Чапаева и Сперанского в юго-западном районе. Контракт на строительство выиграла владимирская компания «СК Трасса». Стоимость работ - 107 млн 585 тыс. рублей, деньги заложены в городском бюджете, так как с этого года транспортный налог, собранный во Владимире, в нем и остается.

Подготовка к строительству уже началась. В этом году планируется реконструировать участок автомобильной дороги по улице Чапаева с устройством кольцевого движения на пересечении с улицей Василисина. Из зоны строительства должны вынести инженерные коммуникации, проложить и заасфальтировать саму развязку, установить электроосвещение, обустроить ливневую канализацию, тротуары, благоустроить прилегающую территорию.

На втором этапе, в следующем году, пройдет реконструкция участка дороги по улице Василисина - от дома № 22-б до нового кольцевого пересечения с улицей Чапаева. Там также придется повозиться с коммуникациями, например, проложить защитный короб для газопровода.

Работы полностью завершатся не позднее осени будущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU