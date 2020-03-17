Владимирцев просят платить в автобусах безналом из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T15:24:08+03:00

Салоны автобусов трижды в день обрабатывают дезинфицирующими средствами

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Чтобы минимизировать контакт с деньгами, руководство муниципального предприятия "Владимирпассажиртранс" просит оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах безналом - с помощью карт или бесконтактным способом через телефон.

Работники самого предприятия уже проводят дезинфекцию подвижного состава: салоны 70 троллейбусов и 37 автобусов АО «Владимирпассажиртранс» трижды в день обрабатывают специализированным дезинфицирующим средством «Фрисепт-Гамма» производства ООО «Септа» (г. Ковров).

Кроме того, предприятие закупило антибактериальные средства для гигиенической обработки рук работникам.

ИСТОЧНИК KP.RU