Владимирцев просят платить в автобусах безналом из-за коронавируса
Чтобы минимизировать контакт с деньгами, руководство муниципального предприятия "Владимирпассажиртранс" просит оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах безналом - с помощью карт или бесконтактным способом через телефон.
Работники самого предприятия уже проводят дезинфекцию подвижного состава: салоны 70 троллейбусов и 37 автобусов АО «Владимирпассажиртранс» трижды в день обрабатывают специализированным дезинфицирующим средством «Фрисепт-Гамма» производства ООО «Септа» (г. Ковров).
Кроме того, предприятие закупило антибактериальные средства для гигиенической обработки рук работникам.
ИСТОЧНИК KP.RU