266 миллионов рублей выделят на акушерский корпус в Коврове

17 Март 2020 2020-03-17T15:22:20+03:00

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Будущий акушерский корпус начались строить еще в 90-е годы прошлого века, но в 1995 году строительство остановилось, а постройку не законсервировали правильно. Изначально здание планировали использовать как терапевтический корпус, однако в 2011 году его решили переделать под акушерский. В 2012 году недострой передали в собственность Владимирской области, спустя пять лет наконец были готовы документы по его переделке, а в 2019 году начались первые работы, деньги на которые выделили из облатсного и ведерального бюджета. На софинансирование первого этапа реконструкции терапевтического корпуса многопрофильной городской больницы № 1 в Коврове под акушерский корпус в текущем году Владимирская область может получить 266 млн миллионов рублей из резервного фонда Правительства России.

ИСТОЧНИК KP.RU