Ночью на улице Благонравова сгорел автомобиль
Иномарка выгорела дотла
На Благонравова, 9 сгорела иномаркаФото: Подслушано владимирских автомобилистов
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Сообщение о возгорании спасатели получили в ночь с 16 на 17 марта, в 1 час 50 минут. За домом №9 на улице Благонравова загорелась иномарка "Шевроле Авео". По предварительной информации, автомобиль подожгли. Транспортное средство восстановлению не подлежит. Из людей никто не пострадал. Не были повреждены и другие, рядом стоящие автомобили.
ИСТОЧНИК KP.RU