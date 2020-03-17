2020-03-17T14:44:49+03:00
Происшествия

Ночью на улице Благонравова сгорел автомобиль

Иномарка выгорела дотла
Алена Головина
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На Благонравова, 9 сгорела иномаркаНа Благонравова, 9 сгорела иномаркаФото: Подслушано владимирских автомобилистов
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Сообщение о возгорании спасатели получили в ночь с 16 на 17 марта, в 1 час 50 минут. За домом №9 на улице Благонравова загорелась иномарка "Шевроле Авео". По предварительной информации, автомобиль подожгли. Транспортное средство восстановлению не подлежит. Из людей никто не пострадал. Не были повреждены и другие, рядом стоящие автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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