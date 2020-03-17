В Судогодском районе трое ребят украли трубы на чужой даче и хотели продать
Но воришек заметили местные жители
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В начале марта с территории дачного дома Судогодского района украли трубы и металл. Случайные свидетели рассказали полицейским, что видели трех неизвестных, которые уносили с дачного участка металлические предметы. Увидев прохожих, неизвестные бросили металл и скрылись, сообщает пресс-служба УМВД.
Люди описали воришек, и спустя несколько дней подозреваемые - 21, 20 и 17-летние местные жители - были задержаны. Ребята признались, что собрали трубы на чужой даче, перебросили их через забор и хотели продать.
На всех завели уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU