В Юрьев-Польском неизвестный ограбил на улице пенсионерку
Он подбежал к ней со спины и вырвал сумку
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В феврале текущего года в полицию обратилась 70-летняя местная жительница: со спины к ней подбежал неизвестный мужчина и выхватил сумку, где лежали телефон и другие личные вещи. Сумма ущерба составила 6000 рублей.
По данным УМВД, оперативники уголовного розыска задержали 39-летнего жителя одного из районных сел. Сумку у него нашли в ходе обыска. Возбуждено уголовное дело за грабеж.
ИСТОЧНИК KP.RU