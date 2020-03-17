В Юрьев-Польском неизвестный ограбил на улице пенсионерку

17 Март 2020 2020-03-17T13:35:55+03:00

Он подбежал к ней со спины и вырвал сумку

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В феврале текущего года в полицию обратилась 70-летняя местная жительница: со спины к ней подбежал неизвестный мужчина и выхватил сумку, где лежали телефон и другие личные вещи. Сумма ущерба составила 6000 рублей.

По данным УМВД, оперативники уголовного розыска задержали 39-летнего жителя одного из районных сел. Сумку у него нашли в ходе обыска. Возбуждено уголовное дело за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU