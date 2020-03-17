Весной мобильный офтальмологический комплекс дополнительно обследует 60 жителей трех районов Владимирской области
В марте-апреле состоится 4 дополнительных выезда к жителям Гусь-Хрустального, Меленковского и Петушинского районов.
Пациенты бесплатно проходят диагностические процедуры и получают консультацию врача-офтальмолога. Предусмотрены следующие диагностические мероприятия: определение визуса на авторефкератометре, осмотр переднего отрезка глаза, тонометрия на бесконтактном тонометре, осмотр сетчатки и глазного дна, а также осмотр передней камеры и угла передней камеры с использованием специальной диагностической линзы Гольдмана.
Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
График выездов мобильного комплекса в марте-апреле:
г. Петушки – 31 марта; пос. Уршельский, Гусь-Хрустальный район – 1 апреля, г. Покров, Петушинский район – 2 апреля; д. Злобино, Меленковский район – 3 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU