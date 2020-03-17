2020-03-17T13:33:43+03:00
Общество

Весной мобильный офтальмологический комплекс дополнительно обследует 60 жителей трех районов Владимирской области

Повезет жителям Меленковского, Гусь-Хрустального Петушинского районов
Виктория СУХОВА
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В марте-апреле состоится 4 дополнительных выезда к жителям Гусь-Хрустального, Меленковского и Петушинского районов.

Пациенты бесплатно проходят диагностические процедуры и получают консультацию врача-офтальмолога. Предусмотрены следующие диагностические мероприятия: определение визуса на авторефкератометре, осмотр переднего отрезка глаза, тонометрия на бесконтактном тонометре, осмотр сетчатки и глазного дна, а также осмотр передней камеры и угла передней камеры с использованием специальной диагностической линзы Гольдмана.

Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

График выездов мобильного комплекса в марте-апреле:

г. Петушки – 31 марта; пос. Уршельский, Гусь-Хрустальный район – 1 апреля, г. Покров, Петушинский район – 2 апреля; д. Злобино, Меленковский район – 3 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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