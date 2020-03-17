Владимирцев приглашают поучаствовать в фотопроекте "Взгляд Победы"

17 Март 2020 2020-03-17T13:30:18+03:00

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В областном центре стартует фотопроект «Взгляд Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне!

Идея фотопроекта заключается в создании коллажа из архивной фотографии ветерана войны и его потомков в настоящее время. Планируется воссоздание фотографии в действующих реалиях, где будет изображен архивный снимок ветерана и воссозданный снимок его родственниками соответственно.

Для участия необходимо предоставить архивные фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, историю возникновения снимка, информационную справку о ветеране, фотографии членов семьи (портретные, селфи) в настоящее время.Необходимо быть того же пола, что и человек на архивном снимке времен Великой отечественной войны.

Материалы для фотопроекта высылаются по почте и/или доставляются лично в печатном и электронном виде по адресу: Владимир, ул. Строителей, д.6, каб.26, либо направляются по электронной почте: dobroshtab33@yandex.ru (c пометкой «Взгляд Победы»).

С 13 апреля лучшие конкурсные работы можно будет увидеть на рекламных конструкциях города, а также на фотовыставке в рамках мероприятия «За день до Победы», которое состоится 8 мая на Никитском бульваре.

ИСТОЧНИК KP.RU