Радужане жалуются на некачественное горячее водоснабжение

17 Март 2020 2020-03-17T13:04:05+03:00

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С жалобой в прокуратуру обратился местный житель. В обращении он указал ,что из крана с горячей водой течет еле тепленькая. В ходе проверки выяснилось, что температура воды на кухне была 44°C, а в ванной комнате -53°C, а по нормативу должно быть не меньше 60°C. В отношении директора местного "МУП ЖКХ" возбудили административное производство. Вместе с тем, его обязали обеспечить надлежащий температурный режим и произвести перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU