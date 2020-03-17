Радужане жалуются на некачественное горячее водоснабжение
Вместо горячей воды жители получают тепленькую
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С жалобой в прокуратуру обратился местный житель. В обращении он указал ,что из крана с горячей водой течет еле тепленькая. В ходе проверки выяснилось, что температура воды на кухне была 44°C, а в ванной комнате -53°C, а по нормативу должно быть не меньше 60°C. В отношении директора местного "МУП ЖКХ" возбудили административное производство. Вместе с тем, его обязали обеспечить надлежащий температурный режим и произвести перерасчет.
ИСТОЧНИК KP.RU