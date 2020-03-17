2020-03-17T12:41:37+03:00
Происшествия

Ковровчанин получил 8 лет тюрьмы за убийство сожительницы

Мужчина страдал алкогольной зависимостью
Алена Головина
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Обвиняемый почти три года проживал в гражданском браке со своей возлюбленной. Но их совместное существование вряд ли можно было назвать спокойным. Постоянной работы они оба не имели, часто пили, ругались и дрались. И вот однажды, в июле 2019 года, очередной их конфликт закончился убийством. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина обвинил свою сожительницу в измене и нанес ей несколько ударов на голове. 39-летняя женщина скончалась на месте. Обвиняемый свою вину признал. Суд приговорил его к 8 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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