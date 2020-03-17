2020-03-17T12:29:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимире из культурных мероприятий остались одни выставки

Концерты и спектакли отменяются
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Во Владимире в связи с введением режима повышенной готовности к эпидемии коронавируса замирает культурная жизнь. В городе одно за другим отменяются массовые мероприятия, хотя формального запрета на них, в отличие от Москвы, пока не введено. Тем не менее, уже объявили об отмене или переносе своих мероприятий большинство учреждений культуры города.

Так, отменен концерт Жана Рондо 27 марта в Центре классической музыки. Возврат средств осуществляется в кассе. Все подробности по тел.32-27-71, 32-63-65. Перенесено на неопределенный срок ток-шоу ИЦАЭ "Научный холодильник", которое должно было пройти 19 марта. На осень перенесен "Тотальный диктант", проведение которого планировалось в начале апреля. На ноябрь перенесен концерт Государственного Ансамбля Грузинского фольклорного пения «Басиани», который должен был состояться 28 марта.

Об отмене концертов местных коллективов в филармонии и спектаклей владимирского драмтеатра пока не сообщалось, но, скорее всего, это произойдет сегодня-завтра.

На этом фоне у владимирцев осталась одна культурная отдушина - выставки. Они не только не закрываются (ВСМЗ даже специально сообщил, что работает в штатном режиме), но и дополнительно открываются. Например, все культурно-массовые мероприятия в Центре пропаганды изобразительного искусства на ближайшие две недели отменяются, а вот выставки работают в штатном режиме. В четверг 19 марта в рамках акции «Культурная весна» состоится открытие выставки «Офорт», посвященной 80-летнему юбилею Бориса Французова. В пятницу 20-ого марта состоится открытие выставки Сергея Васильевича Ермолина, посвященной его 75-летию.

Дело в том, что выставочные залы - единственное место, где можно соблюсти рекомендации ВОЗ на время объявленной пандемии: расстояние между посетителями не менее 1 метра. Считается, что дальше вирус не летает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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