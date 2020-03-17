2020-03-17T11:15:56+03:00
Общество

Ковровскую птицефабрику оштрафовали за складирование птичьего помета

"Птичьи отходы" агрофирма хранила на своих землях
Алена Головина
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Владимирское управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку ковровской птицефабрики. Жалобу написали местные жители, дома которых находятся вблизи предприятия. Людям не понравился сильный запах птичьего помета, который агрофирма складировала на своих землях,площадью около 39 гектаров. В результате проверки выяснилось, что в почве в разы стало больше нитратов, тяжелых металлов и энтерококков. Птицефабрику оштрафовали на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ковровскую птицефабрику оштрафовали за складирование птичьего помета
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