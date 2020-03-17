2020-03-17T10:55:05+03:00
Общество

В ВлГУ перенесли дни открытых дверей на неопределенный срок

Об этом сообщается на сайте университета
Валерия ПРОНИНА
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Руководство Владимирского государственного университета приняло решение перенести весенние дни открытых дверей. О новых сроках их проведения будет сообщено дополнительно.

ВлГУ остается с абитуриентами на связи через все доступные каналы:

телефоны 8 (4922) 479978, 8 (4922) 477631; электронная почта prkom@vlsu.ru;

социальные сети vk.com/prkom.vlsu группа Приемной комиссии;

vk.com/vlsu_info общая группа ВлГУ;

www.instagram.com/vlsu.info/ аккаунт ВлГУ;

ИСТОЧНИК KP.RU

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