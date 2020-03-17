2020-03-17T13:11:03+03:00
Происшествия

Под Муромом на трассе горела фура

Никто не пострадал
Алена Головина
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В Муроме горела фураВ Муроме горела фураФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Инцидент произошел 16 марта, во втором часу дня, в Муроме. Водитель фуры ехал в город на Оке из Коврова. Во время пути мужчина почувствовал запах дыма. Он остановился на дороге и вышел из машины. Это и спасло ему жизнь. А автомобиле. предварительно, произошло короткое замыкание. Возник пожар в кабине водителя. Огонь тушили 10 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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