Под Муромом на трассе горела фура
Никто не пострадал
В Муроме горела фураФото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:
Инцидент произошел 16 марта, во втором часу дня, в Муроме. Водитель фуры ехал в город на Оке из Коврова. Во время пути мужчина почувствовал запах дыма. Он остановился на дороге и вышел из машины. Это и спасло ему жизнь. А автомобиле. предварительно, произошло короткое замыкание. Возник пожар в кабине водителя. Огонь тушили 10 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU