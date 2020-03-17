В Ставрово местные жители прописали у себя иностранцев
За прописку граждане соседних государств заплатили жителям
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Возбуждены уголовные дела в отношении четырех жителей поселка Ставрово. По данным УМВД, в прошлом году одна из подозреваемых - 27-летняя местная жительница - направила в территориальный отдел по вопросам миграции уведомление о том, что к ней приедет гражданин соседнего государства, проживать будет в ее квартире. Но женщина там и не предоставила гостью крышу над головой.
Также поступили еще трое местных жителей, которые прописали иностранцев у себя и взяли за это с них деньги.
Вину подозреваемые признали. Расследование уголовных дел продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU