Во Владимире отметили День православной книги

16 Март 2020 2020-03-16T17:55:56+03:00

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Во Владимирской областной научной библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню православной книги. На нем присутствовал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

На встрече рассказывали не только о православных книгах, таких как Священное писание или богословская литература, но и о произведениях Великой Отечественной войны. Ученики православной гимназии свт. Афанасия Ковровского читали стихотворения Юлии Друниной, отрывки из романа Бориса Васильева «В списках не значился», хор гимназии исполнил песню «Поле Куликово» из к/ф «Время выбрало нас».

Также говорили о выпуске первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол».

- В этот день мы вспоминаем как Иоанн Федоров напечатал первую книгу «Апостол», которая хранится в библиотеках и является ценной. Вслед за «Апостолом» была напечатана Библия, и это побудило еще большую научную работу - надо было эти разрозненные книги Библии собрать и отредактировать. Поэтому такой день нельзя забывать, это особый день календаря. Мы проводим множество мероприятий с библиотеками, стараемся вести просветительскую работу, чтобы молодое поколение знало наши православные традиции, откуда пошла книжность на Руси, - рассказал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Для справки

День православной книги учрежден в 2009 году Священным Синодом Русской Православной Церкви и приурочен к дню издания Иваном Федоровым первой на Руси печатной книги «Апостол» (14 марта 1564 года).

ИСТОЧНИК KP.RU