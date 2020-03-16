Ковровские пожарные тушили развлекательный центр

16 Март 2020 2020-03-16T17:00:34+03:00

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Поздно вечером на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о том, что в развлекательном центре «Арсенал» пожар. Сообщали, что горит кухня. Когда пожарные приехали на вызов, оказалось, что сотрудники центра успели быстро и без паники вывести всех посетителей. Впрочем, оказалось, что опасности нет. Причиной среагировавшей противопожарной сигнализации и последующей эвакуации стала неосторожность повара: на кухне пригорела еда. Пострадавших, к счастью, не было, имущество центра тоже не пострадало.

ИСТОЧНИК KP.RU