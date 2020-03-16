Владимирский театр драмы украсит мемориальная доска, посвящённая народным артистам России

16 Март 2020 2020-03-16T16:33:00+03:00

Конкретно тем, что играли во Владимире

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Подведены итоги открытого конкурса на лучший проект мемориальной доски народным артистам России, служившим во Владимирском театре драмы в 1951-2018 годах. В состав жюри вошли представители департамента культуры, известные артисты, архитекторы и художники.

Мемориальная доска будет содержать пояснительную надпись: "В этом театре в 1951-2018 годах служили народные артисты России Николай Теньгаев, Ильбар Туйметов, Леонид Соловьёв, Михаил Асафов". На конкурс было подано два проекта. Победителем единогласно признана работа известного владимирского скульптора Игоря Черноглазова.

Планируется, что мемориальная доска будет изготовлена и установлена на фасаде здания областного театра драмы в сентябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU