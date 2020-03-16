В Юрьевце водитель иномарки сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе

16 Март 2020 2020-03-16T16:26:34+03:00

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15 марта в Юрьевце на пешеходном переходе сбили мужчину. ДТП произошло в 21.00 в районе ВНИИЗЖ. Очевидцы сообщили в полицию, что видели, как иномарка скрылась с места происшествия. А пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте.

Для розыска автомобиля был объявлен план "Перехват". В итоге, виновника ДТП нашли сотрудники Росгвардии. Они, патрулируя территорию неподалеку, наткнулись на остановке общественного транспорта на сильно пьяного мужчину. Подойдя к нему ближе, они заметили, что на его одежде кровь. При этом сам он сказать, откуда та у него, так и не смог. Позже удалось выяснить, что 33-летний парень был водителем того самого "Хендай Солярис", который сбил человека. Машину нашли позднее в лесу с явными вмятинами на корпусе недалеко от места происшествия.

Сейчас делом занимается полиция. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU