Во Владимирской области продолжается эпидемия ОРВИ

16 Март 2020 2020-03-16T16:17:41+03:00

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За неделю в регионе зарегистрировано 11 613 случаев заболеваний ОРВИ, среди них 6 772 ребенка. Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 39,6%. Как отмечают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, болеют люди всех возрастов, кроме малышей от рождения и до двух лет. Во Владимире за семь дней заболело 4147 человек, из них 2093 ребенка. Карантин пока объявили в четырнадцати группах в тринадцати детских садах и в 22 классах в одиннадцати школах. Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен кроме Владимира в Собинском и Кольчугинском районах. На грипп анализ взяли у 48 заболевших, лабораторно это заболевание подтвердили у семнадцати заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU