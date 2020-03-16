Гусевчанин, называвший себя провидцем, обвиняется в мошенничестве

16 Март 2020 2020-03-16T16:01:04+03:00

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Пятидесятидвухлетний житель Гусь-Хрустального, ранее судимый за мошенничество, решил снова подзаработать знакомым способом. Он сообщал, что является провидцем и предсказателем, а также обладает особым даром, позволяющим увидеть. Есть на человеке порча или нет. В конце декабря он, зайдя в квартиру ранее незнакомой горожанки, под видом снятия «плохой ауры, сделанной на смерть» женщине и ее родственникам, попросил передать ему деньги и золотые изделия, обещая их вернуть. Поверившая женщина отдала ему 35 тысяч рублей и три золотых кольца, стоивших олко двадцати тысяч рублей. Забрав ее сбережения и украшения, злоумышленник благополучно ушел. Через несколько дней, 29 декабря, он получил от нее еще пять с лишним тысяч рублей. Ни деньги, ни драгоценности гусевчанин не вернул хозяйке. Сейчас горожанин находится под стражей, ему предъявлено обвинение в мошенничестве. За совершение каждого из инкриминируемых преступлений ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU