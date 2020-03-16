2020-03-16T15:51:06+03:00
Происшествия

«Черным лесорубам» из Судогды ужесточили приговор

Владимирский областной суд условный срок заменил реальным
Ирина Мальцева
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Весной прошлого года житель Судогодского района, занимавшийся незаконной вырубкой леса, обратился к знакомому полицейскому с просьбой о помощи. Тот не отказал и за обещанную награду – часть дохода от продажи древесины – пришел на выручку и попросил своего приятеля - индивидуального предпринимателя, водившего лесовоз «КАМАЗ» - помочь. При помощи полицейского приятели незаконно вырубили 16,7 кубических метров сосен на одном из участков Андреевского лесничества, которые вывезли на лесопилку и продали под видом законно приобретенной продукции. Позднее в июле прошлого года они незаконно вырубили еще шестнадцать кубометров древесины. В общей сложности они причинили ущерб около 900 тысяч рублей. Приговором Судогодского районного суда все трое обвиняемых признаны виновными в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, подстрекательстве и пособничестве в совершении преступления. Бывшему сотруднику органов полиции и местному жителю дали по пять лет лишения свободы условно со штрафом 400 тысяч рублей каждому, а индивидуальному предпринимателю – три с половиной года лишения свободы условно со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Также экс-полицейский был лишен права работать в органах внутренних дел в течение двух лет. Орудие преступления - лесовоз конфискован не был и возвращен виновному. Владимирский областной удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, назначив бывшему полицейскому наказание в виде реального срока лишения свободы на три года. также по решению вышестоящей инстанции лесовоз конфискован и обращен в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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