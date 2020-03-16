2020-03-16T15:39:58+03:00
Происшествия

В Киржаче ссора знакомых закончилась смертью

Зарезавший приятеля молодой человек сядет на семь лет
Ирина Мальцева
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Двадцапятилетний горожанин выпивал вместе со знакомым возле магазина «Афродита» на майских праздниках в прошлом году. Поссорившись, приятели отошли разобраться в противопожарный разрыв между домами, где молодой человек ударил ножом в живот противника. В результате раненый скончался в районной больнице вскоре после ссоры. Нападавший, обвиненный в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, вину признал частично. По решению суда его отправили в колонию строго режима на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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