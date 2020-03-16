В Муроме семью выселили из квартиры за антисанитарию

16 Март 2020 2020-03-16T15:26:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В суд обратилась городская администрация, прося выселить семью из муниципальной квартиры. Пятидесятичетырехлетний мужчина и два его сына жили в одной из квартир дома на улице Кооперативной, но не следили за домом, а соседи, устав от грязи, вони и расползавшихся по всему дому насекомых, пожаловались в администрацию. Обитатели квартиры, несмотря на неоднократные предупреждения, приводить дом в порядок не спешили. В суд, кстати, явился только один из членов семьи, признавший исковые требования и согласившийся на выселение. Остальные обитатели, хоть и были извещены, не явились и свое отношение не выразили. Поскольку муниципальная квартира содержалась в ненадлежащем состоянии, с нарушением санитарных норм, а мужчины не предприняли мер по наведению порядка, Муромский городской суд принял решение выселить их из квартиры. Правда, на улице они не останутся – взамен им предоставят другое муниципальное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU