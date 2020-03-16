2020-03-16T15:11:25+03:00
Общество

Современную станцию скорой медицинской помощи построят во Владимире

Сейчас областные власти ведут переговоры с мэрией о месте будущего строительства
Алексей СУХОВ
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13 марта первый заместитель губернатора Сергей Шевченко ознакомился с работой станции скорой медицинской помощи города Владимира. А заодно пообещал, что для нее найдут новое здание. Сейчас как раз идут переговоры о месте для нового здания с администрацией города.

Старое же здание Сергей Шевченко оценил как рабочее. По его мнению, сейчас здесь имеется полный запас всех необходимых расходных материалов и средств оказания скорой медицинской помощи, в том числе и специализированной. А вот автопарк вызвал ряд вопросов. И хотя 70 процентов из более чем 30 машин скорой помощи эксплуатируются менее 5 лет, в этом году парк будет обновлён. В учреждение поступит три новых автомобиля.

Также вице-губернатор отметил, что на станции налицо кадровая проблема: для направления всех машин на линию не хватает медицинских бригад. Сейчас департаментом здравоохранения готовится заключение контрактов с четырьмя специалистами. До наступления лета планируется укомплектовать все бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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