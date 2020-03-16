2020-03-16T13:52:15+03:00
Общество

В центре классической музыки исполнят "Весенние серенады"

Концерт в честь наступления весны пройдет 20 марта
Алексей СУХОВ
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20 марта в Центре классической музыки Владимирский камерный хор под управлением Дмитрия Федорова продолжит череду весенних концертов и представит слушателям концертную программу «Весенние серенады».

В программе будут исполнены произведения Даргомыжского, Фалика, Анцева, Мельникова, Свиридова, Калинникова, Танеева, Чайковского и многое другое. Партия фортепиано - Александра Рыжова. Дирижер - Дмитрий Федоров.

Начало концерта – в 18.30. Цена билета - 400 рублей, льготные - (дети, студенты, пенсионеры) - 300 рублей. Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: улица Большая Московская, 28 (по телефонам: 32-27-71, 32-63-65).

ИСТОЧНИК KP.RU

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