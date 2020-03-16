2020-03-16T13:22:45+03:00
Происшествия

Водитель автобуса из Коврова задавил пассажирку

Ему грозит до трех лет лишения свободы
Ирина Мальцева
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Авария произошла в середине ноябре прошлого года, когда водитель ПАЗа ехал по Коврову по улице Строителей в сторону улице Комсомольской. Остановив автобус, который был исправен, на остановке, он, как положено, высадил пассажиров, но потом, не убедившись в безопасности маневра, закрыл двери и тронулся с места, отъезжая от остановки. В результате женщина, не успевшая выйти и спускавшаяся по ступенькам, чтобы выйти через переднюю дверь, упала на землю. И водитель наехал на нее правым задним колесом. Женщина получила тяжелые травмы, от которых вскоре скончалась. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до четырех лет принудительных работ либо до трех лет лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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