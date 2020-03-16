Ковровчанка оклеветала приятеля

16 Март 2020 2020-03-16T12:40:00+03:00

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Жительница Коврова осенью прошлого года дала своему знакомому попользоваться два своих телефона, в том числе iPhone 7. Знакомые договорились, что со временем мужчина сможет выкупить оба мобильника, но сколько именно он может пользоваться аппаратами и когда должен заплатить – не оговорили. В ноябре девушка разозлилась, что приятель не платит деньги, а телефонами пользуется. И решила наказать его. Ночью горожанка обратилась в полицию и заявила, что у нее украли оба сотовых телефона, а потом и написала заявление. Но когда началось расследование, выяснилось, что девушка соврала. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос, рассмотрят его 19 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU