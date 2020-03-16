Гусевчанин помог поймать дачных воришек

16 Март 2020 2020-03-16T11:50:57+03:00

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Гусевчанин обратился в полицию, рассказав, что его дачу пытались обокрасть. Приехав на участок, он заметил двух незнакомцев, пытавшихся утащить его имущество, но бросивших добычу и скрывшихся при виде владельца. Мужчина смог описать злоумышленников ,и, как рассказали в УМВД России по Владимирской области .уже на следующий день их задержали. Как оказалось, двадцатисемилетний и тридцатидвухлетний местные жители не первый раз шли на дело. Несколько месяцев назад они уже украли из этого же садового товарищества электрический триммер, электрический удлинитель и слесарный инструмент. Добычу они продали, а деньги потратили, так же собирались поступить и с вновь украденным имуществом. Сейчас расследование продолжается, а двух товарищей взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU