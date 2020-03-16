2020-03-16T11:31:25+03:00
Происшествия

Житель Юрьев-Польского украл деньг и потерял их

Теперь ему грозит реальный срок
Ирина Мальцева
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В полицию, как рассказали в УМВД России по Владимирской области, обратился пятидесятипятилетний житель одного из сел Юрьев-Польского района. Мужчина рассказал, что вечером у себя дома положил в карман восемь тысяч рублей, а когда проснулся – денег уже не было. Покупок он на такую сумму не совершал. Как выяснили оперативники, к хозяину в гости заходил сорокалетний сосед. Односельчанин заметил, что знакомый прячет крупную сумму в карман рубашки и, дождавшись, когда мужчина уснет, похитил деньги и ушел. Но потратить украденное не успел – потерял их по дороге. Сейчас мужчина признал свою вину, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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