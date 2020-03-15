2020-03-15T18:21:36+03:00
Происшествия

На пожаре в Петушинском районе мужчина получил ожог головы

Местного жителя госпитализировали в районную больницу
Алена Головина
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В Волосово сгорел частный домВ Волосово сгорел частный домФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В Петушинском районе, в деревне Волосово, около 2 часов дня загорелся частный дом. Когда спасатели приехали, огонь охватил все помещение, общей площадью 84 квадратных метра. Но пожарным удалось спасти жизнь хозяину дома. Мужчину с ожогом головы госпитализировали в Петушинскую ЦРБ. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем во время курения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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