На пожаре в Петушинском районе мужчина получил ожог головы
Местного жителя госпитализировали в районную больницу
В Волосово сгорел частный домФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В Петушинском районе, в деревне Волосово, около 2 часов дня загорелся частный дом. Когда спасатели приехали, огонь охватил все помещение, общей площадью 84 квадратных метра. Но пожарным удалось спасти жизнь хозяину дома. Мужчину с ожогом головы госпитализировали в Петушинскую ЦРБ. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем во время курения.
ИСТОЧНИК KP.RU