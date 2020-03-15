Владимирские школы и сады переведут в режим свободного посещения, а работников с температурой будут отправлять домой

15 Март 2020 2020-03-15T18:01:09+03:00

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Во избежание распространения коронавируса, с 16 марта во Владимире вводится режим повышенной готовности. Это значит, что в школах, садах, секциях разрешат свободное посещение. Управлению образования поручено организовать дистанционную систему обучения в учебных учреждениях Владимира. Кроме того, в соответствии с постановлением главы администрации владимирские работодатели теперь обязаны будут следить за температурой тела своих сотрудников. И если она окажется выше нормы, работать запретят. Больным придется вернуться домой. Не допустят к работе и тех, кого "посадят"на карантин.Также с 16 марта вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий во Владимире.

ИСТОЧНИК KP.RU