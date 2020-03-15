2020-03-15T16:49:38+03:00
Происшествия

В Камешковском районе из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

Медики не смогли его спасти
Алена Головина
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Камешковском районе, поселке им. М.Горького, в одной из квартир дома №6 по улице Морозова произошло возгорание. О пожаре спасателям сообщили соседи. Прибывшие на место ЧП огнеборцы, вскрыли квартиру и обнаружили в ней 44-летнего мужчину. К сожалению, медики не успели его спасти. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Предварительная причина пожара- неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24