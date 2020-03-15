В Камешковском районе из-за непотушенной сигареты погиб мужчина

15 Март 2020 2020-03-15T16:49:38+03:00

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В Камешковском районе, поселке им. М.Горького, в одной из квартир дома №6 по улице Морозова произошло возгорание. О пожаре спасателям сообщили соседи. Прибывшие на место ЧП огнеборцы, вскрыли квартиру и обнаружили в ней 44-летнего мужчину. К сожалению, медики не успели его спасти. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Предварительная причина пожара- неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU