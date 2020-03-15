Владимирцам советуют дезинфицировать телефоны, чтобы не подхватить коронавирус

15 Март 2020 2020-03-15T13:05:11+03:00

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На сайте владимирского управления надзорного ведомства сказано, что гаджеты могут стать источником заражения вирусными инфекциями, в том числе и COVID-19. В региональном Роспотребнадзоре рекомендуют обрабатывать мобильники антисептиками. Особенно тщательно стоит протирать ту часть корпуса, которая соприкасается с лицом. А чехол лучше вообще не использовать. Дезинфицировать телефон необходимо несколько раз в день: после поездок в общественном транспорте и посещения публичных мест. И обязательно - каждый вечер, после работы

ИСТОЧНИК KP.RU