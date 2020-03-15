2020-03-15T10:20:56+03:00
Общество

В Коврове на месяц закрыли кафе по производству и доставке роллов

В ковровском "СушиМАГе" не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования
Алена Головина
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На качество роллов, доставленных из ковровского "СушиМАГа", в Роспотребнадзор пожаловался местный житель. Сотрудники надзорного ведомства проверили общепит и наши массу нарушений санитарно-эпидемиологических требований. На часть продуктов, из которых готовили роллы, отсутствовали документы. Не соблюдались правила хранения продуктов и разделочного инвентаря. Нарушались правила мытья кухонной посуды. На предприятии не вели бракеражные журналы, в которых должны были фиксировать каждодневный осмотр сотрудников на гнойничковые и острые респираторные заболевания. Перечень нарушений оказался внушительным. Суд решил приостановить деятельность предприятия на месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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