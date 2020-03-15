2020-03-15T09:25:27+03:00
Общество

Во Владимирскую область пришел первый весенний снег

Минусовая температура продержится несколько дней
Алена Головина
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Владимирскую область завалило весенним снегомВладимирскую область завалило весенним снегомФото: Алена Головина
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В ночь с 14 на 15 марта в 33 регион вернулась зима. Снегом накрыло всю область. О последствиях сильной метели, сопровождавшейся порывами ветра до 20 м/с, сообщают жители в социальных сетях. В Муроме из-за сильного снегопада несколько улиц остались без света, рассказывают подписчики "местной подслушки",а в Александрове на дорогах много аварий. В целом люди жалуются на отсутствие снегоуборочной техники на улицах. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области, сильный ветер сохранится до полудня 15 марта. Во владимирском Гидрометцентре предупредили, что минусовая температура будет держаться как минимум до среды, 18 марта, и преимущественно по ночам. Днем воздух будет прогреваться до +5. Ожидается снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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